هل يوجد شهر سماح بعد انتهاء رخصة القيادة؟

حدد قانون المرور فترة سماح لقائدي المركبات لتجديد رخصة القيادة الخاصة بهم، حيث وضع قانون المرور فترة سماح وهي 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة، وخلال تلك الفترة تكون الرخصة سارية حتى يسهل ذلك لقائدي المركبات إمكانية تجديدها.

عقوبة عدم تجديد رخصة القيادة

وتناول قانون المرور تطبيق عقوبة مالية فى حالة عدم تجديد رخصة القيادة والسير برخصة منتهية الصلاحية.

أما عن المستندات الواجب اتباعها لتجديد رخصة القيادة، فهناك مستندات لا بد من توافرها لتجديد رخصة القيادة وهي شراء ملف تجديد رخصة القيادة من المرور التابع له محل الإقامة، وأصل بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وأصل رخصة القيادة القديمة، واصطحاب الفيزا الخاصة للدفع كاش.

خطوات تجديد رخصة القيادة

وعن خطوات تجديد رخصة القيادة، فتكون أولى الخطوات من استخراج شهادة المخالفات بالإضافة لرسوم المخالفات، كشف طبي بوحدة المرور للتوقيع على كشف الرمد وفصيلة الدم، وسلامة الأطراف، وشراء ورقة بيانات من داخل وحدة المرور، والتوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة، تسليم الأوراق الشاملة للوحدة المختصة بالمرور وتشمل: «وصل الكشف الطبي، شهادة المخالفات، ورقة البيانات، البطاقة الشخصية وصورة منها، ورخصة القيادة المنتهية».

بالإضافة إلى الحصول على رقم إيصال خاص بدفع الضريبة في الخزينة، وتسليم إيصال الضريبة المدفوع إلى الشباك الذي جرى تسليم الأوراق فيه ليقوم بإرسال الملف إلى وحدة طبع الرخصة.