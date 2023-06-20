اعرف هتقبض كام.. تفاصيل زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص والحكومي

استقبل العاملون في القطاع الخاص، اليوم، بشرى جديدة من المجلس القومي للأجور، وهي قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد في القطاع الخاص والحكومي يوليو 2023.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد في القطاع الخاص

وفقا لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2023، كل عامل في القطاع الخاص يتقاضى 2700 جنيه أو أقل سيزيد راتبه إلى 3000 جنيه شهريا بداية من يوليو المقبل.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للقطاع الحكومي والموظفين.. بدأ في أبريل

العاملون بالدرجة السادسة:

يبلغ مرتب العاملين بالدرجة السادسة وما يعادلها بعد رفع الحد الأدنى للأجور، بداية من شهر أبريل الماضي، 3500 جنيه شهريًا.

العاملون بالدرجة الثالثة النوعية:

يبلغ مرتب العاملين بالدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها بعد رفع الحد الأدنى للأجور، 5000 جنيه شهريًا.

حاملو درجة الماجستير:

يبلغ مرتب حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، 6000 جنيه شهريًا.

حاملو درجة الدكتوراه:

يبلغ مرتب حاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة بعد رفع الحد الأدنى للأجور: 7000 جنيه شهريًا.