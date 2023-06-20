«القومي للأجور»: الحد الأدنى يشمل جميع مؤسسات القطاع الخاص

قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إنَّ اجتماعا للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد عُقد لمراجعة الحد الأدنى تماشيا مع قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 3 آلاف و500 جنيه وقبلها وصل إلى 3 آلاف جنيه، كما كان هناك زيادة سابقة إلى 2,400 و2,700 جنيه خلال اجتماعات سابقة.

اجتماع مرتقب لمراجعة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

وأضاف «حمدي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي رامي رضوان على شاشة dmc، أنَّه كان هناك اجتماع لـ المجلس القومي للأجور انعقد برئاسة وزير العمل بعد عيد الفطر المبارك، وتم فيه الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 3000 جنيه بحضور اتحادات العمال والصناعات، مع الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى خلال أكتوبر أو نوفمبر 2023؛ للنظر في الحد الأدنى مرة أخرى.

قرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يشمل جميع المؤسسات والقطاعات

وتابع: «جميع مؤسسات القطاع الخاص ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناءات، والتزام كافة القطاعات بالتطبيق عند 3 آلاف جنيه لحين النظر فيه مجددا الاجتماع المقبل المقرر له في أكتوبر أو نوفمبر 2023».