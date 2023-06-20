افتتاح 4 منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنيا

افتتحت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية التموين، 4 منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، داخل مراكز أبوقرقاص، ومطاي، وبني مزار، وملوي.

افتتاح منفذ سلع غذائية في أبوقرقاص

في مركز أبو قرقاص، أعلن المهندس جلال أبو سداح، رئيس المركز، عن افتتاح منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين، وأجري جولة للتأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية بالمعرض والالتزام بالأسعار، وحل أية معوقات.

كما أعلن رئيس مركز مطاي هشام فايز، افتتاح منفذ لبيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين بالمدينة، بالتنسيق مع الجزارين لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

مواجهة الغلاء

وفي مركز ومدينة بني مزار، تعاونت الوحدة المحلية مع إدارة التموين بقرية نزلة عمرو لافتتاح منفذ ثابت لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغلاء.

وفي مركز ملوى، افتتحت الوحدة المحلية منفذا بقرية إبشادات، وتابع اللواء أحمد السايس رئيس المدينة، أعمال النظافة العامة والتأكد من استعداد المجازر لذبح الأضاحي، وتلبية الاحتياجات من مواد ومستلزمات وقائية.

وأعلن محافظ المنيا أسامة القاضي عن استمرار إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة وتخفيفًا عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بالمنافذ والتأكد من الأسعار المطروحة بها.