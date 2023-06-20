سفير سلوفينيا بالقاهرة: مصر أهم شريك تجاري لبلادنا في أفريقيا

قال سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، إن مصر من أهم شركائنا في المنطقة، ونقدر بشكل خاص آرائها حول التطورات الإقليمية والعالمية، ونحافظ على اتصالات منتظمة على جميع المستويات، مشيدًا بتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات.

وأضاف سفير سلوفينيا بالقاهرة، خلال احتفال نظمته سفارة سلوفينيا، اليوم الثلاثاء، بمرور 32 عامًا على الاستقلال، أن بلاده ومصر يتمتعان بعلاقات قوية وودية للغاية تمتد إلى أكثر من 31 عامًا من العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

مصر لا تزال أهم شريك تجاري لسلوفينيا

وأكد «بودلسنيك»، أن مصر لا تزال أهم شريك تجاري لسلوفينيا في إفريقيا، بالإضافة إلى كونها نقطة دخولها إلى الأسواق في المنطقة، مضيفا «نقدر مصر كشريك مهم ووسيط نشط في تخفيف التوترات في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، يشترك البلدان في التزامهما بالتعددية».

وتابع السفير: نسعى لبناء علاقات أقوى بين بلدينا، وكذلك فيما يتعلق بالتعاون في التجارة والثقافة والاتصالات الشعبية، مشيرًا إلى افتتاح قنصلية مؤخرًا في الجونة برئاسة القنصل أنيتا درافيتس، حيث هناك جالية سلوفينية صغيرة ولكنها مهمة في مصر.

اهتمام سلوفينيا بأفريقيا ازداد في السنوات الماضية

وأكد أن اهتمام سلوفينيا بأفريقيا ازداد في السنوات الماضية، مضيفًا، نتطلع إلى التعاون مع شركائنا الأفارقة ونفتتح سفارات جديدة في القارة.

وحضر الحفل عدد من السفراء منهم سفير الأردن، سلطنة عمان، السعودية، بلجيكا، أرمينيا، الاتحاد الأوروبي، اليونان، بريطانيا، مالطا، رومانيا، باراجواي، شيلي، سيرلانكا، التشيك، المجر، لبنان، ليتوانيا، بلغاريا النرويج، بلغاريا، هولندا.

كما حضر، سحر الجبوري، مدير مكتب الأونروا في مصر، وديفيد سكالماني، مدير المركز الثقافي الإيطالي.