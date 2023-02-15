نائبة رئيس وزراء سلوفينيا تشيد بدور مصر ومحوريته في المنطقة

أشادت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، بدور مصر ومحوريته في المنطقة، مؤكدة أهميتها الكبيرة بالنسبة لبلادها .

جاء ذلك خلال استقبال المسؤولة السلوفينية السفيرة نهلة محمد عصام الدين الظواهري، سفيرة مصر لدى سلوفينيا.

بيان من وزارة الخارجية المصرية

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء،على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نائبة رئيس وزراء سلوفينيا أشادت بالتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، معربةً عن أملها في عقد اللجنة الوزارية المشتركة المصرية السلوفينية في لوبليانا خلال العام الجاري 2023 على مستوى وزيري خارجية البلدين، وعقد منتدى الأعمال على هامشها بمشاركة الشركات المهتمة من الجانبين.

تعزيز العلاقات بين مصر وسلوفينيا

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية السلوفينية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العلاقات السياسية الثنائية وفي الإطار متعدد الأطراف، فضلاً عن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية.