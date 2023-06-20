غلق فصول دراسية مخالفة لاشتراطات الأبنية التعليمية بملوي

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، فصلين دراسيين داخل مدرسة قرية دير أبو حنس الإعدادية، بشرق النيل، بشكل مؤقت، وذلك لانشائهما بشكل يخالف اشتراطات البناء الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، وذلك لحين العرض علي محافظ الأقليم لإتخاذ اللازم.

الاستجابة لشكاوى أهالي دير أبو حنس

وأصدرت الوحدة المحلية في مركز ملوي، بيانا جاء فيه، أنه فى استجابة لشكاوى أهالى قرية دير أبو حنس، أجري اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، والدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوى التعليمية جولة بمدرسة السلام الإعدادية لفحص شكوى خاصة ببناء فصلين مخالفين لاشتراطات هيئة الابنية التعليمية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة التواصل مع المواطنين وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها مع إيجاد حلول بديلة فى إطار القانون.

مخالفة اشتراطات الأبنية التعليمية

وقال رئيس مركز ومدينة ملوى، إنه توجه برفقة مدير إدارة ملوى التعليمية، والمهندس عبد الباقى إبراهيم مدير المتابعة، وذلك للوقوف على أسباب وفحص الشكوى، حيثُ تبين بناء فصلين مخالفين لاشتراطات البناء بهيئة الأبنية التعليمية بمدرسة السلام الإعدادية بقرية دير أبو حنس.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جارى إعداد مذكرة بشأن الشكوى، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، وذلك للعرض على محافظ المنيا لاتخاذ اللازم.