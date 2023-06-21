كم خسر الذهب في أسبوع؟.. عيار 21 انخفض 135 جنيها

منذ إعلان قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، باستثناء القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، وتشهد سوق الذهب انخفاضات متتالية، أثبتت محاسن هذا القرار.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الذهب، وكم خسر الذهب في أسبوع من 13 يونيو حتى 20 يونيو؟

وبالنسبة لسعر الذهب يوم 13-6-2023 في الصاغة، الذي شهد تراجعًا في بداية التعاملات حينها، نرصد أسعار الأعيرة في السطور التالية حسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجَّل جرام الذهب عيار 21 سعر 2295 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2623 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجَّل جرام الذهب عيار 18 نحو 1967 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجَّل سعر الجنيه الذهب 18360 جنيهًا داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وسجَّل الذهب الثلاثاء 20 يونيو انخفاضا في الأسعار إذ انخفضت أسعار الذهب في مصر، بأكثر من 25 جنيها، عن اليوم السابق له، بعد أن شهدت في بداية التعاملات هدوءا ملحوظًا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة.

جرام الذهب عيار 21

سجَّل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم 2160 جنيها.

جرام الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 2469.

جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة اليوم، 1851 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم يسجل 17280 جنيها ويبلغ سعر الأونصة 77128 جنيها.

ويبلغ الانخفاض في جرام الذهب عيار 21 نحو 135 جنيها، فيما انخفض سعر جرام 18 ليسجل نحو 117 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 154 جنيها، فيما انخفض سعر جنيه الذهب نحو 1080 جنيها.