سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بالقليوبية.. 84 مجمعا

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يهتم المواطنون بمعرفة سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة القليوبية، والتي تنتشر على مستوى المحافظة، وتبدأ الأسعار من 160حتى 240 جنيها في المنافذ والشوادر.

وتستعرض «الوطن» سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة القليوبية، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث توفر المنافذ اللحوم المجمدة بأنواعها والطازجة في عدد من الشوار بأسعار مخفضة.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة القليوبية

وأوضح عيد عبد الله وكيل وزارة التموين، سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة القليوبية، حيث ذكر أنها تبدأ من 160 جنيها للحوم المجمدة، وتصل لـ240 جنيها في منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التي تشرف عليها الوزارة، والمقامة بالتعاون مع مديرية الزراعة والغرفة التجارية ومؤسسات العمل الأهلي والاجتماعي بمجموع 89 منفذا على مستوى المحافظة.

أماكن بيع وسعر كيلو اللحمة في منافذ التموين بالقليوبية

وأضاف «عبدالله»، أن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة القليوبية، تشمل:

- 84 مجمعا استهلاكيا على مستوى المحافظة تغطي كل المدن والمراكز والأحياء، وتتبع وزارة التموين، ويبلغ السعر 160 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة، و195 جنيها للطازج.

- منفذان لوزارة الزراعة على مستوى المحافظة، بسعر 160جنيها للكيلو المجمد تشرف عليها مديرية التموين.

- 3 شوادر، بإشراف مديرية التموين، بالتعاون مع الغرفة التجارية وحزب مستقبل وطن بالقليوبية في بنها وشبرا وشبين القناطر، وتوفر كيلو اللحوم بسعر 220 إلى 240 جنيها، في إطار معارض السلع المخفضة بالقرية والمدن لتوفير السلع بتخفيضات نسبتها تصل إلى 30%.