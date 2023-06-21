معلومات عن المرشحين لرئاسة لبنان

بعد فشل برلمان لبنان في انتخاب رئيس للمرة الثانية عشرة، ظهرت عدة أسماء ترشح نفسها للرئاسة ومنهم جهاد أزعور وسليمان فرنجية ولكن ماذا نعرفه عن الشخصين؟

أزعور يحمل درجة دكتوراه

ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن جهاد أزعور رجل أعمال يحمل دكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، من معهد الدراسات السياسية في باريس، وله أبحاث تتّصل بالاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة.

مناصب شغلها أزعور

وشغل من قبل منصب وزير المالية في حكومة فؤاد السنيورة عام 2005 إلى 2008، وهي الفترة التي نسق خلالها، بحسب صفحة صندوق النقد الدولي، «تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح، منها تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية»، كما سبق أن شارك في إعداد مؤتمري باريس 1 و2.

من سليمان فرنجية ؟

أما زعيم (تيار المردة) سليمان فرنجية، المرشح لانتخابات الرئاسة اللبنانية، فهو ، سياسي لبناني وزعيم تيار المردة، ونائب سابق عن المقعد الماروني في زغرتا الزاوية في دائرة شمال لبنان، مولود في 18 أكتوبر 1965.

مناصب شغلها

وشغل وزير دولة من 23 ديسمبر 1990 حتى 16 مايو 1992 في حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد الرئيس إلياس الهراوي، ثم وزيرًا للإسكان والتعاونيات من 16 مايو حتى 31 أكتوبر 1992 في حكومة الرئيس رشيد الصلح في عهد الرئيس إلياس الهراوي، ثم وزير دولة للشؤون البلدية والقروية من 31 أكتوبر 1992 حتى 25 مايو 1995 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي، ثم وزيرًا للصحة العامة من 6 نوفمبر 1996 حتى 3 ديسمبر 1998 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراو، ثم وزيرًا للإسكان والتعاونيات ووزيرًا للزراعة من 3 ديسمبر 1998 حتى 26 أكتوبر 2000 في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إميل لحود.

وزيرًا للصحة العامة من 26 أكتوبر 2000 حتى 16 أبريل 2003 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود، وأعيد تعيينه وزيرًا للصحة العامة في 16 أبريل 2003 وذلك في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود، وظل في المنصب حتى 26 أكتوبر 2004.

وزيرًا للداخلية والبلديات من 26 أكتوبر 2004 حتى 18 أبريل 2005 في حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد الرئيس إميل لحود.