مجدي أحمد علي: فيلم «2 طلعت حرب» حالة ثقافية خاصة بدون عوامل النجاح التجاري

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن فيلمه «2 طلعت حرب» لم يكن تجاريا بل هو فيلم خاص له حالة ثقافية وتاريخية.

مجدي أحمد علي: الفيلم لا يتضمن عوامل النجاح التجاري

أشار خلال ندوة الفيلم المقامة ضمن فعاليات مهرجان «جربة» للسينما العربية، إلى أنه لا يلوم أي شخص لم يفهم الفيلم لأنه لا يتضمن عوامل نجاح أي فيلم مثل التعلق بالشخصيات.

شريف حلمي: أحد أهم أعمالي السينمائية

بدوره، قال الفنان شريف حلمي، إن شخصيته في فيلم «2 طلعت حرب»، أحد أهم الأعمال السينمائية التي قدمها.

أوضح خلال الندوة أنه سعيد بالمشاركة في أحد أهم القصص التي تستعرض تاريخ مصر في الفيلم.

وتمنى أن يكون دوره قد حاز على إعجاب الجمهور عقب عرض الفيلم.