مع بدايته رسميا.. مفاجآت تنتظر المصريين في صيف 2023

مع بداية فصل الصيف رسميا اليوم الموافق 21 يونيو، ينتظر فيه المصريون عددا من الأحداث المهمة منها إجازة العيد وكذلك الإجازة الصيفية، وزيادة الرواتب والمعاشات، وانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وغيرها من الأمور المهمة.

7 أيام إجازة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى الإجازة الصيفية.

زيادة الرواتب

وفقا لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2023، كل عامل في القطاع الخاص يتقاضى 2700 جنيه أو أقل سيزيد راتبه إلى 3000 جنيه شهريا بداية من يوليو المقبل.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للقطاع الحكومي والموظفين

يبلغ مرتب العاملين بالدرجة السادسة وما يعادلها بعد رفع الحد الأدنى للأجور، بداية من شهر أبريل الماضي، 3500 جنيه شهريًا.

العاملون بالدرجة الثالثة النوعية:

يبلغ مرتب العاملين بالدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها بعد رفع الحد الأدنى للأجور، 5000 جنيه شهريًا.

حاملو درجة الماجستير:

يبلغ مرتب حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، 6000 جنيه شهريًا.

حاملو درجة الدكتوراه:

يبلغ مرتب حاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة بعد رفع الحد الأدنى للأجور: 7000 جنيه شهريًا.

انتهاء الثانوية العامة وظهور النتيجة

وتنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يوليو المقبل، وتبدأ بعدها الإجازة الصيفية، ثم تظهر النتيجة، بعد انتهاء الامتحانات بنحو أسبوعين.

مصايف بأسعار مخفضة

أسعار مصيف مطروح 2023 حددتها غرفة السياحة بالمحافظة للأماكن السياحية، بينما الأماكن التابعة لمؤسسات حكومية أسعارها ثابتة، وفقا للائحة المكان، حيث تتغير الأسعار وفقا للموقع والقرب من الشاطئ والموقع بالمدينة.

تتكون الشقق بمصيف مطروح من غرفتين ومطبخ ومفروشة بمختلف الكماليات، وتكلفة هذه الشقة في 8 أيام و7 ليالٍ 2950 جنيها مصريا، بينما يبدأ سعر الشقة الداخلية بالليلة من 250 جنيها، فيما يبدأ سعر الليلة بفنادق مطروح بـ500 جنيه للفرد بينما الغرفة المزدوجة من 800 جنيه.

وتعد مدينة مرسى مطروح إحدى المدن الساحلية بها الكثير من المعالم الجميلة، فتمتاز بالجمال الطبيعي والرمال الناعمة البيضاء والصخور والشواطئ المميزة ونقاء المياه، كما تضم خليج نعمة، والعديد من الأماكن الطبيعية.

شواطئ مصيف مطروح 2023

تضم مدينة مطروح عدة شواطئ ذات شهرة واسعة جميعها جمالها طبيعي من بينها التالي:

شاطئ عجيبة: وهو من أكبر شواطئ مرسى مطروح، ويشتهر بالكهوف والصخور ذات التكوينات الرائعة.

شاطئ الأبيض: ويمتاز بلون الرمال البيضاء.

شاطئ كليوباترا

شاطئ علم الروم

شاطئ باب البحر

شاطئ العوام

شاطئ الغرام: الذى غنت به ليلى مراد

شاطئ الفيروز الذى يمتاز بلون المياه الأزرق به

شاطئ روميل ذو البعد التاريخي.

انخفاض أسعار اللحوم

تحرص الدولة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

‏وأوضح وزير الزراعة السيد القصير في بيان، أنه تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس بينها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة، بالإضافة إلى ما سبق استيراده وتسمينه داخل البلاد وتقدر بنحو 180 ألف رأس وكذلك إنتاجنا المحلي ‏سوف، بما يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023

أعلنت هيئة السكك الحديدية، رفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

ولمعرفة مواعيد القطارات من هنــــــــــا