متحدث «الكهرباء» يوجه نصائح لتقليل الاستهلاك في الصيف.. أبرزها فصل الفيش

قدم الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، موضحًا: «أولا يجب متابعة استهلاكنا، العدادات مسبوقة الدفع توجد بها هذه الميزة، أما العدادات التقليدية تحتاج إلى متابعة يوميا أو أسبوعيا».

ترشيد الاستهلاك ثقافة رائعة

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»: «ترشيد الاستهلاك ثقافة رائعة ونحن في حاجة إلى زيادة الوعي بها، يمكننا استهلاك الكهرباء في احتياجاتنا فقط دون زيادة».

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «في الصيف، ما يزيد الاستهلاك هو استخدام التكييفات والأجهزة المبردة، ويجب أن نحافظ على صيانة جهاز التكييف ومناسبته للمساحة التي يبردها، كما يجب أن نتأكد من عدم وجود تسريب للتبريد».

درجة حرارة التكييف لا يجب أن تقل عن 24

وأكد أن درجة حرارة التكييف لا يجب أن تقل عن 24 أو 25 درجة لأنه كلما انخفضت الدرجة زاد استهلاك الكهرباء، كما أن الأجهزة الكهربية المستخدمة في التسخين مثل الكاتل أو السخانات أو الغسالات الأوتوماتيك والميكروويف يجب أن نعلم جيدا أنها تسحب كميات كهربية كثيرة جدا، كما يجب فصل الفيش من مصدر الكهرباء بعد وقف تشغيلها».

وأشار إلى وجود 15 مليون عداد مسبوق الدفع في مصر، وكل سنة يزيد هذا الرقم، مشددًا على أن كل هذه العدادات صناعة محلية، كما يتم تطوير آليات الشحن الخاصة بالعدادات.