تفاصيل زفاف هشام أمين وراندا حافظ.. يقضيان شهر العسل في المالديف

احتفلت الفنانة راندا حافظ بعقد قرانها على الكاتب الصحفي هشام أمين، في حفل عائلي صغير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إذ ابتعدا عن وسائل الإعلام.

الثنائي يقضيان شهر العسل في جزر المالديف

وذكرت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ هشام وراندا يقضيان فترة شهر العسل في إحدى جزر دولة المالديف.

كانت الفنانة مي سليم من أوائل الفنانات اللاتي احتفلنّ بزواج هشام وراندا إذ باركت لهم عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مي سليم تهنئ العروسين

الفنانة ميساء مغربي اول من هنأت العروسين على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت «الله يهنيكم ويرزقكم الذرية الصالحة»، كما كتب عدد من أصدقاء العروسين التهاني بالزواج من بينهم الفنانة مي سليم.

آخر ألبومات راندا حافظ

يُذكر أنَّ آخر ألبومات راندا حافظ هو «أكتر واحدة مبسوطة» الذي طرحته عام 2019، وتعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من ‏الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وأحمد إبراهيم.