إصلاح أبراج الكهرباء والضغط العالي بقرى بني مزار في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إحلال وتجديد شبكات المياه بمراكز المحافظة، إلى جانب إصلاح أبراج كهرباء بعدد من القرى بالمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى أعمال رصف الطرق وتركيب الانترلوك بالشوارع المستهدفة بالمدن، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية على مستوى المراكز.

إصلاح أبراج الضغط العالي

وأعلن عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، الانتهاء من إصلاح أبراج الضغط العالي في عزبة واصف سليمان وعودة التيار الكهرباء لجميع قرى أبو جرج، وصيانة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية بالقيس، ورفع كفاءة طريق المقابر بالقرية وتسويته بالجليدر، إلى جانب تمهيد وتوسعة طريق عزبة الصعايدة وعزبة تادرس وعزبة سعداوى لتحسين حركة السير، وتطهير شبكه المياه بقرية نزلة عمرو، ونزلة الدليل، و كفر الشيخ إبراهيم، إلى جانب إصلاح أعطال الصرف الصحي أمام عمارات العكاك بقرية الحسينية، حفاظا ًعلى صحة المواطنين.

رفع كفاءة الطرق لتسهيل الحركة المرورية

وأعلن الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، عن الانتهاء من تمهيد وتسوية شارع الدسوقى بالمدينة، ورفع كافة الاشغالات على جانبي الطريق، لاستكمال أعمال رصف الشارع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المارة وسائقي المركبات.