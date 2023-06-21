عاجل.. شوبير يحسم الجدل بشأن أنباء توقيع نجم الزمالك للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة توقيع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، للنادي الأهلي خلال الأيام الماضية، بعدما انتشرت أنباء حول توقيعه للقلعة الحمراء، خاصة وأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير المقبل.

كل ما تردد غير صحيح نهائيا

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم: «كلام كتير عن توقيع فتوح للأهلي هو ميقدرش يوقع لأي نادي غير في يناير المقبل ده مبدئيا، فبالتالي كل ما تردد غير صحيح نهائيا، ولم يوقع للزمالك أيضا هناك جلسة مع نادي الزمالك من أجل الوصول لاتفاق ولم يوقع لأي نادي خلال الفترة الحالية مازال الجيم مفتوح».

وكانت أنباء قوية ترددت خلال الساعات الماضية بأن النادي الأهلي حصل على توقيع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك إلا أن مصدر داخل القلعة البيضاء نفى الأمر، وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الأبيض سيجتمعون مع أحمد فتوح بنهاية الموسم الجاري، من أجل تمديد عقده وتعديله ماليا، بالنظر للمستوى الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة طالع التفاصيل من هنا.