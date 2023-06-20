«القاهرة الإخبارية»: أحمد السعدون رئيسا لمجلس الأمة الكويتي بالتزكية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن النائب أحمد عبد العزيز السعدون فاز بالتزكية، وأصبح رئيسا لمجلس الأمة الكويتي السابع عشر، في أول جلسة عادية له اليوم الثلاثاء.

من هو أحمد عبد العزيز السعدون؟

السعدون من مواليد 1934 وشغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمة في الفترة التشريعية السادسة عام 1985، والسابعة عام 1992، والثامنة عام 1996، وعضو مجلس النواب، وجرى انتخابه منذ عام 1975، وخدم في الجمعية الوطنية لمدة 10 فترات متتالية.

شغل «السعدون» منصب أمين مساعد لشؤون البرق والهاتف في وزارة البريد والاتصالات، مؤسس نادي كاظمة الرياضي عام 1964، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 إلى 1976.