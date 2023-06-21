«تعاونيات الإسكان» تعلن آخر موعد لشراء كراسة شروط حجز الوحدات في 4 مدن

كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 361 شقة بمساحات مختلفة تتراوح بين 95 و155 متر مربع، بـ 4 مدن مختلفة «لؤلؤة العاشر من رمضان، لؤلؤة بدر، لؤلؤة أكتوبر، لؤلؤة القاهرة الجديدة»، مشيرة إلى وجود تسهيلات في السداد تصل إلى 7 و10 سنوات.

آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق التعاونيات

كما أعلنت «تعاونيات الإسكان»، عن آخر موعد لشراء كراسة شروط الوحدات، المقرر له يوم الثلاثاء 27 من شهر يونيو الجاري، منوهة بأن الحصول عليها يكون من مقر الهيئة في 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد، مدينة نصر.

موعد حجز شقق التعاونيات

وأكدت الهيئة أن موعد تسليم الوحدات في يوليو 2024، حال دفع ثمن الشقة كاش، ويحصل المواطن المتقدم على 20% خصم، من سعر الوحدة، ولا يدخل في قرعة، مشيرة إلى أن موعد حجز الوحدات يكون كالآتي:

- وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

- وحدات مشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023.

- وحدات مشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023.

- وحدات مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.