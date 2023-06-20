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وزير الإسكان يوجه الشركات المنفذة لمشروعات العلمين الجديدة بزيادة أعداد العمالة

كتب:

أيمن حمزة
02:55 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
وزير الإسكان في مدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان في مدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، منطقة الأبراج الشاطئية، والتي تضم 15 برجا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، و8 أبراج أخرى، وصلت نسبة التنفيذ بأحدها إلى الطابق الـ42 من إجمالي 44.

ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة 

وصعد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى الدور الـ42 بأحد أبراج المنطقة الشاطئية، وتعد أعلى نقطة حاليا بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، كما تجول بالممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام أبراج المنطقة الشاطئية.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة التزام الشركات العاملة بالمشروعات، بمدينة العلمين الجديدة، بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وبأعلى جودة، موجها بزيادة أعداد العمالة بمختلف المواقع، لدفع معدلات الإنجاز، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لمقاولين جادين لإنهاء الأعمال فى مواعيدها.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.