وزير الإسكان يتفقد أعمال المرحلة الثانية من «الداون تاون» بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروعات، المدينة التراثية، والداون تاون، والحى اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، إذ تابع نسب تنفيذ المشروعات بالمدينة التراثية المقامة على مساحة 260 فدانًا، بإجمالي 70 منشأة.

وتشمل منشآت المدينة التراثية: «البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحى القديم – مجمع السينمات»، وجارِ الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.

انتهاء 67% من أعمال المرحلة الثانية بـ«الدوان تاون»

كما تفقد وزير الإسكان، أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام، بمشروع الداون تاون، الذي يضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، وجرى تسليم عدد منها لحاجزيها، ويجري تنفيذ 24 عمارة بالمرحلة الثانية من عمارات الداون تاون، بها 896 وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة إنجازها 67%.

أعمال تشطيبات الحي اللاتيني

وتابع أيضاً، أعمال التشطيبات بمشروع الحي اللاتيني، والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بإجمالي 12181 وحدة سكنية، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، الذي يجري تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليه، و364 عمارة، بإجمالي 8,691 وحدة.