سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-6-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

سجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-6-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظا في بداية التعاملات، وتراوح سعر شراء العملة الأجنبية بين 30.75 و30.90 جنيه، والبيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، حسبما أعلنته البنوك على المواقع الرسمية لها، وشملت قائمة الأقل سعر في شراء الدولار بنوك «الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية».

ووفقا لما أعلنته البنوك على مواقعها، شملت قائمة الأعلى في الشراء لسعر الدولار اليوم الأربعاء 21-6-2023 في البنوك المصرية، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفي البيع البنك المركزي المصري، والأقل في البيع التنمية الصناعية والأهلي المصري ومصر، ونرصد في السطور التالية سعر الدولار في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الألي المصري، بالنسبة للشراء 30.75 جنيه، وللبيع 30.85 جنيه، ويوفر بنك مصر نفس الأسعار.

سعر الدولار في بنك القاھرة

كما سجل سعر الدولار في بنك القاھرة، سعر 30.85 جنيه، والبيع بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندریة، سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.