استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في البنوك المصرية

يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-6-2023 ثباته الملحوظ منذ فترة طويلة، وذلك داخل البنوك المصرية ليبلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، أما سعر البيع يسجل 30.85 جنيه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 20-6-2023، على النحو التالي:

- يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

- يسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- كما يبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.90 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

- يبلغ سعر الدولار في بنك الأسكندرية 30.85 جنيه للشراء أما البيع يسجل 30.95 جنيه.

- يسجل سعر الدولار في ميد بنك 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

- وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري يبلغ 30.75 جنيه للشراء و 30.85 للبيع.

- وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس يسجل 30.85 جنيه للشراء وسعر البيع يبلغ 30.95 جنيه