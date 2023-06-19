سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 19-6-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا خلال نهاية التعاملات، إذ سجل أقل سعر للشراء في 3 بنوك وهي الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية، نحو 30.75 جنيه، وبالنسبة للأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ30.90 جنيه.

ووفق المواقع الرسمية للبنوك فإنه بالنسبة للبيع لسعر الدولار اليوم الاثنين 19-6-2023 في البنوك المصرية، خلال نهاية التعاملات، جاء الأقل بـ30.85 في بنوك التنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري، والأعلى 30.96 جنيه في البنك المركزي المصري، وترصد «الوطن»، في السطور التالية أبرز أسعار الدولار في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء بـ30.83 جنيه والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعن سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، وبـ30.85 جنيه للبيع، ويقدم بنك مصر نفس الأسعار.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاھرة، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بينما جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندریة، جاء الشراء بـ 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.