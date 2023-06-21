«السكة الحديد»: حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى الإضافية بداية من الغد

تبدأ هيئة السكك الحديدية، توفير تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك 2023 الإضافية، اعتبارا من الغد، موضحة أنّه تقرر توفير قطارات إضافية بأنواع مختلفة لاستيعاب العدد المتزايد من جمهور الركاب.

وأكدت هيئة السكة الحديد في تقرير لها، أنّ القطارات الإضافية لعيد الأضحى ستكون متوفرة اعتبارا من الغد، موضحة أنّه جرى تقسيم حجز القطارات على أيام لتنظيم عملية الحجز وعدم الزحام أمام منافذ بيع التذاكر.

مواعيد تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين «القاهرة - أسوان»

قطار رقم 2202

- يتم تشغيل قطار رقم 2202 على خط «القاهرة - أسوان».

- يتم تشغيل القطار بداية من يوم 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو المقبل.

- يقوم قطار رقم 2202 الساعة 12.45 صباحا من محطة القاهرة.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 1.45 مساء.

قطار رقم 2203

- يتم تشغيل قطار رقم 2203 على خط «أسوان - القاهرة».

- يتم تشغيل القطار في الفترة من 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو المقبل.

- يقوم القطار الساعة 7.35 مساء من محطة أسوان.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 7.55 صباحا.

قطار رقم 2204

- يتم تشغيل قطار رقم 2204 على خط «القاهرة - أسوان».

- يتم تشغيل القطار يوم 22 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

- يقوم القطار الساعة 10.20 صباحاً من محطة القاهرة.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 11.05 مساء.

قطار رقم 2205

- يتم تشغيل القطار على خط «أسوان - القاهرة».

- يتم تشغيل القطار 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو.

- يقوم القطار الساعة 10.15 صباحا من محطة أسوان.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 10.40 مساء.