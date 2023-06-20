مصرع شخص صدمه قطار بشبين القناطر.. كان يعبر شريط السكة الحديد

لقي شخص مصرعه إثر اصطدام القطار به بمنطقة أبو المعاطي بشبين القناطر، إذ كان يعبر شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور، وصرحت جهات التحقيق بدفن المتوفى وطلب تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي حول الواقعة وتسليم الجثة لذويه.

تفاصيل مصرع شخص في شبين القناطر

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول «محمود ع ا» 46 سنة، جثة هامدة نتيجة حادث قطار.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر، وتوصلت التحريات أن المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد عند منطقة أبو المعاطي دائرة مركز شرطة شبين القناطر فصدمة القطار ولقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.