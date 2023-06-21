حكم توكيل المسنين والمرضى غيرهم لرمي الجمرات.. «الإفتاء» توضح

يتطلع الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى أداء مناسك الحج، باعتبارها ضمن فروض الإسلام الخمسة لكل مسلم قادر عليها، إذ يأتي من بينها رمي الجمرات، وقد يواجه البعض صعوبة نظرا لكبر السن أو عدم القدرة الجسدية، ولكن قد لا يعلم هؤلاء أي تصرف يفعلوه في هذه الحالة.

موقف الضعفاء من رمي الجمرات

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، موقف الضعفاء وكبار السن من رمي الجمرات، قائلة إنه يجوز شرعًا للضعفاء والمرضى والنساء التوكيل في رمي الجمرات، ولا حرج عليهم في ذلك.

دعاء الوصول لمكة

ومن جهة أخرى نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، الأدعية المأثورة في الحج والعمرة، من بينها دعاء الوصول لمكة، إذ كان صلى الله عليه وسلم، يقول عند دخوله مكة: «اللهم هذا البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وطاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، مسلما الأمر أسألك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك، خائفا لعقوبتك، أن تستقبلني بعفوك، وأن تتجاوز عني برحمتك، وأن تدخلني جنتك».