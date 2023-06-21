هل يجوز الحج عن شخص مريض لا يستطيع أداء الفريضة بنفسه؟.. الإفتاء تجيب

في ظل بداية موسم الحج، الذي يقبل فيه المسلمون على أداء الحج باعتباره الركن الخامس من أركان الإسلام، وذلك لمن استطاع إليه سبيلا، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه صاحبه: «هل يجوز الحج عن شخص مريض لا يستطيع الحج عن نفسه؟».

دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار السائل، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وقالت إن المسلم إذا كان غير قادر على أداء الحج بنفسه من الناحية الجسدية، كأن كان مريضا مثلا، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يستأجر أحدا غيره لأداء فريضة الحج نيابة عنه.

وأضافت «الإفتاء» أنه يجوز كذلك للمسلم القادر ماديا وجسديا، أن يحج عن أقاربه، سواء كانوا متوفين أو مرضى عاجزين عن أداء فريضة الحج بأنفسهم، إذ كان قد حج عن نفسه، كما يجوز له كذلك أن يوكل أحدا غيره في الحج عن من يريد، سواء كان ذلك مقابل أجر أو كان تبرعا من القائم به، مشيرة إلى أن ذلك ما جاء به جمهور الفقهاء.

الدليل من السنة

واستدلت دار الإفتاء المصرية، في ردها على السائل، بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

بما يتحقق العجز

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن العجز يتحقق بعدة أمور، أولها الموت، كما يتحقق بالحبس أو بالمنع، وكذلك بالمرض الذي لا يرجى أو ينتظر زواله، مشيرة إلى أن من توفرت فيه شروط العجز وكان قادرا ماليا، فهو في هذه الحالة يجب عليه أن ينيب غيره عنه لأداء فريضة الحج، وذلك عن جماهير العلماء.