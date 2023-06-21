تداول 10 آلاف طن بضائع واستقبال 8 سفن في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر عن استقبال 8 سفن على أرصفة مواني الهيئة، وتداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، بالإضافة لـ543 شاحنة و96 سيارة.

وأشار المركز في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، و218 شاحنة و82 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و325 شاحنة و14 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1610 ركاب.