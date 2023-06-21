«الأرصاد» تعلن استقرار درجات الحرارة أول أيام فصل الصيف.. القاهرة تسجل 33

استقرار نسبي تشهده درجات الحرارة أول أيام فصل الصيف، خاصة على القاهرة الكبرى وجنوب وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال ووسط سيناء، وفقًا لما كشفت عنه «الأرصاد الجوية».

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، اليوم، أن درجات الحرارة أول أيام فصل الصيف، مستقرة حول معدلاتها الطبيعية بين 30 و34 درجة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري، ومنطقة مصر الوسط، وسيناء، في حين تتراوح بين 39 و41 بمحافظات شمال وجنوب الصعيد، وذلك حتى الإثنين المقبل، وفقا لصور الأقمار الصناعية التي رصدتها الهيئة.

درجات الحرارة أول أيام فصل الصيف

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 33 - 21

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 21

- دمياط 28 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 33 - 22

- العريش 29 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 32 - 16

- كاترين 30 - 14

- الطور 34 - 25

- طابا 33 - 23

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 28 - 20

- مطروح 26 - 20

- السلوم 29 - 19

- سيوة 32 - 21

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 35 - 26

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 36 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 22

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 35 - 23

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 38 - 26

- أسوان 39 - 27

- الوادي الجديد 37 - 26

- أبو سمبل 37 - 27