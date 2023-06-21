تعرف على حالة طقس أول ساعات فصل الصيف في 3 دول عربية.. من بينها مصر

في أولى ساعات فصل الصيف، تشهد الدول العربية العديد من حالات الطقس المتغيرة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلا.

فرص هطول الأمطار مهيأة على السعودية

لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في المملكة العربية السعودية وتحديدا على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة التي تصل درجة الحرارة العظمى بها 44 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

تبدأ اليوم الأربعاء، أول أيام فصل الصيف فلكيا، رحلة ارتفاع درجات الحرارة في الأردن، حيث إن الحرارة تعود وتقترب من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام.

وترتفع درجات الحرارة، لكنها تبقى أقل بقليل من معدلاتها المعتادة نسبة لهذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية اعتيادية في عموم المناطق، وتبلغ العظمى في عمان والمدن الأردنية عصرا نهاية العشرينيات مئوية، وتظهر السحب المنخفضة صباحا في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في البادية.

كما أن درجات الحرارة الليلية في الأردن ترتفع بالمُقارنة مع الليالي الماضية، ويكون الطقس لطيفاً بوجه عام لكنه يميل للبُرودة في ساعات الليل المُتأخر لاسيما فوق المرتفعات العالية.