3 ظواهر جوية تضرب مصر في أول ساعات الصيف.. أمطار في بعض المناطق

يتوقَّع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، وذلك في أول أيام فصل الصيف.

طقس معتدل أول أيام الصيف

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل للحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة والوجه البحري 33 درجة بينما تصل في السواحل الشمالية لـ28 درجة وتصل في جنوب سيناء لـ36 درجة وتصل في شمال الصعيد لـ35 درجة وتصل في جنوب الصعيد لـ39 درجة مئوية.

أمطار على مناطق متفرقة

ويشهد أول أيام فصل الصيف أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ20% تقريبًا.

نشاط للرياح على مناطق متفرقة

ومن المتوقع أن تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.