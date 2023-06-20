إجابة السؤالين الثالث والسادس في امتحان الفلسفة والمنطق بـ«الثانوية الأزهرية»

أدى طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق في كافة معاهد الجمهورية، طبقا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية خلال امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، والمقرر أن يكون اليوم.

امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية الأزهرية 2023

وحول امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية الأزهرية 2023، تواصلت «الوطن» مع الدكتور خالد كمال خبير علم النفس، لمعرفة الإجابات الصحيحة لبعض أسئلة المنطق التي جاءت في امتحان الثانوية الأزهرية اليوم والتي جاءت كالتالي.

وكانت الإجابة الصحيحة للسؤال الثالث لامتحان الفلسفة والمنطق للثانوية الأزهرية كالتالي:

1- «الإحترام والصون»

2- الخير

3- التطابق

4- لاوتسي

5- الفارابي

6- الاستقلال الذاتي

إجابة أسئلة امتحان المنطق والفلسفة للثانوية الأزهرية 2023

وجاءت إجابة للسؤال السادس في امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية الأزهرية 2023 كالتالي:

1- أوهام الجنس.

2- المرتجلة.

3- جابر بن حيان.

4- ايجابيات الإنترنت.

5- البواقي.

6- البديهات.

امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية الأزهرية بالإسكندرية

وفي هذا السياق، أكد قال علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية، أنّه لا يوجد شكوى من طلاب الثانوية الأزهرية اليوم للقسم الأدبي، وأن الأسئلة جاءت مطابقة للمنهج، فضلا عن سأل بعض من الطلاب عن تناسب الامتحان مع الوقت وأكدوا أنه الوقت مناسب.

وأضاف «العريان»، في بيان اليوم، على هامش تفقده لجنة معهد بنين سموحة وفتيات سموحة النموذجي، أنّه تابع باقي اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة.