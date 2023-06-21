«التموين»: استمرار عمل المخابز في العيد.. وشوادر لبيع اللحوم والأضاحي

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزامنا مع قرب عيد الأضحى 2023، استمرار عمل المخابز البلدية طوال فترة العيد، فضلا عن إقامة الشوادر لبيع الخراف الحية بأسعار مخفضة للمواطنين الراغبين في شراء خروف العيد للتضحية.

آخر قرارات وزير التموين

ونصت آخر قرارات وزير التموين، على استمرار عمل مخابز العيش البلدي خلال أيام عيد الأضحى 2023، لاستمرار صرف الخبز لأصحاب البطاقات من 40 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.

32 شادرا لبيع الخراف الحية

وأوضحت وزارة التموين، أنّه جرى تحديد سعر خروف العيد، من خلال إقامة 32 شادرا على مستوى الجمهورية، لبيع الخراف الحية للمواطنين بسعر 170 جنيها سعر كيلو الخروف القائم، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، إذ تستعد وزارة التموين حاليا لضخّ الخراف التي تعاقدت عليها من تنزانيا وأوغندا.

وشملت توجيهات وزير التموين بخصوص عيد الأضحى، تدشين مجموعة من السيارات المتنقلة المبردة في نطاق الميادين بالمحافظات لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، بسعر 195 جنيها سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة، و160 جنيها سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة.