استشاري تدريب وتطوير: الحوار الودي يخفف حدة توتر أجواء الثانوية العامة

قال الدكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير، إن الاحتفالات العالمية بعيد الأب، يتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، وهناك بعض النصائح للآباء تساعدهم على تقديم الدعم النفسي لأداء رسالتهم نحو أبنائهم، لأن هذه الفترة تتسم بالتوتر ولها أهمية بالغة الخطورة في تحديد مستقبل الأبناء، لذلك وجب على الآباء تخفيف حدة هذا التوتر عن طريق الحوار الودي والنصح بشكل دائم ومساعدة الأبناء على ترتيب أفكارهم وأولوياتهم فيما يتعلق بالتحصيل العلمي.

على الأب تحفيز الأبناء بشكل دائم في فترة الامتحانات الثانوية العامة

وأضاف استشاري التدريب والتطوير، في مداخلة هاتفيه مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن على الأب تحفيز الأبناء بشكل دائم في فترة الامتحانات الثانوية العامة من خلال رسم صورة جميلة عن لحظة نجاحه تتطلب بذل أقصى جهد للوصول لهذه اللحظة ومن خلال حديثه عن المستقبل الناجح الذي ينتظرهم، سوف يشد همتهم ويحركهم لبذل قصارى جهدهم للوصول للنجاح ليفخر بما حققوه.

على الأب تجنب مقارنة أبنائه بطلاب آخرين

وأوضح استشاري التدريب والتطوير، أنه يجب على الأب تجنب مقارنة أبنائه بطلاب آخرين يفوقونهم في القدرات لأن ذلك يسبب لهم إحباطا وتوترا هم في غنى عنه لاسيما في فترة الامتحانات، لذلك يجب تجنب هذا السلوك مطلقًا عند التعامل مع الأبناء لأنه لن يكون له أي مردود إيجابي عليهم، كما أن الضغط النفسي على الأبناء دائمًا ما يأتي بنتيجة عكسية ويزيد من حدة التوتر والقلق ويقلل من معدل التحصيل العلمي والنتيجة النهائية.