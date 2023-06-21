«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة لمدة 48 ساعة مع نشاط للرياح (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الانخفاض بدرجات الحرارة مستمر معنا لمدة 48 ساعة مقبلة، اليوم وغدا، خصوصا أننا نتأثر بمصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط بجنوب أوروبا، وهناك امتداد منخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة يحجب جزء من أشعة الشمس ويساعد على الانخفاض بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، أنَّ درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام أو أقل من المعدلات بحوالي من درجة لدرجتين، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 درجة مئوية لـ33 درجة مئوية فترة النهار.

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على المناطق الموجودة جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، موضحة أنَّ فترات الليل يحدث معها انخفاضا بدرجات الحرارة يكون ملحوظا أكثر بساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر وتكون الأجواء معتدلة وربيعية أغلب مناطق الجمهورية، خصوصا مع وجود نشاطا نسبيا بالرياح سرعتها 35 كم/ساعة و30 كم/ساعة فترات المساء.