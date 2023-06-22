احذر مخالفة لا تصالح فيها وقت السير على الطرق السريعة خلال إجازة العيد

مع قدوم الأعياد يكثر السفر والتنقل بين المحافظات بقصد زيارة الأقارب أو التنزه وقضاء أوقات الإجازة في المدن الساحلية، لذلك يجب على المواطنين توخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، لأن عقوبة السير عكس الاتجاه وفق نص المادة 76 من قانون المرور لا يجوز فيها التصالح وتصل العقوبة فيها إلى الحبس والغرامة.

عقوبة السير عكس الاتجاه

يشرح الخبير القانوني حازم محمد عقوبة السير عكس الاتجاه في حديثه وفق قانون المرور :«مع عدم الإخلال بالتدابير المقرر في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو (السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها) بالحبس مدة لا تقل عن سنة».

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة هنا

- الضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور».

- اختيار أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المرور».

- قم باختيار نوع المركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية.

- إدخال البيانات المطلوبة .

- اختيار أيقونة «إجمالي المخالفات».

- إدخال الرقم القومي بدقة، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول.

- انتظار رسالة إلكترونية بقيمة المخالفات المرورية.

- طلب شهادة مخالفات.