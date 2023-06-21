توقيع الكشف على 758 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إطلاق صحة الدقهلية، قافلة طبية علاجية إلى قرية كفر الحصة بالدقهلية، وجرى الكشف على 758 حالة، وصرف العلاج اللازم، وإجراء كل المطلوب للحالات الصحية المختلفة.

إطلاق قافلة علاجية بالدقهلية

وأكد «مكين» في بيان له، أنّ القافلة العلاجية جاءت تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتقديم خدمات طبية متميزة في إطار خطة الرعاية الأساسية بالمديرية، بعمل قوافل محددة بالقرى بالتنسيق مع الإدارات الصحية والشباب والرياضة.

وأوضح أنه جرى تنظيم القافلة الطبية التنشيطية بقرية كفر الحصة بمركز نبروه بالدقهلية، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، ضمن مجهودات الصحة في رفع المستوي الصحي والثقافي للمجتمع.

الكشف على 758 حالة ضمن قافلة طبية علاجية بالدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنّ الكشف كان في التخصصات الآتية:

- 150 حالة باطنة

- 110 حالة أطفال

- 98 حالة جلدية

- 42 حالة عظام

- 50 حالة أسنان

- 110 فحص معمل

- 70 حالة مبادرات الصحة

- 111 تنظيم الأسرة