الكشف على 1700 مريض في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، توقيع القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية حانوت، بمركز ومدينة كفر صقر، التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الكشف الطبي مجانًا على 1700 مريض خلال يومين وصرف العلاج اللازم لهم، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، وتأكيد أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة الطبية ضمت 12 تخصصا

اشتملت القافلة الطبية على 15 عيادة، بها 12 تخصصًا، وهي: «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان»، وجرى تخصيص عيادتين لتخصصات «الباطنة والأطفال، العظام»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي

وجرى تحويل 23 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.