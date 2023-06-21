الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام فصل الصيف فلكيا: ارتفاع الرطوبة وأمطار خفيفة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، هي البداية الفلكية لفصل الصيف، مشيرا إلى أن فصل الصيف سيستمر قرابة الثلاث شهور، موضحا «سوف نشعر تدريجياً بارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وذلك بسبب أن الكتل الهوائية تأتي من البحر المتوسط وهي محملة ببخار الماء وبالتالي نسب الرطوبة ترتفع في الجو وسوف نشعر به خلال الأيام المقبلة».

انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

وقال «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، إنَّ البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم وغدا، لافتًا إلى أنَّ هيئة الأرصاد أكّدت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة تسجل 33 درجة مئوية، مؤكّدا أنَّ هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على العديد من المناطق في بعض المحافظات.

الأرصاد تنصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس

ونصح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا وحتي الساعة 3 عصراً، بشكل يومي طوال فصل الصيف، لأن تلك الفترة يتمّ تسجيل بها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، مطالبَا المواطنين بتناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل فضلا عن التواجد في أماكن جيدة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، مؤكدا أن المواطنين سيشعرون خلال الساعات المقبلة بأجواء ربيعية رغم أن اليوم هو أول أيام فصل الصيف رسميًا.