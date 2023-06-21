«جولد بيليون»: سوق الذهب يشهد عمليات بيع كبيرة قبل إجازة الأضحى

أصاب الذهب المزيد من الهبوط خلال جلسة الأمس ليوسع خسائره تحت المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 والذي صُنف على أنه القاع السعري للفترة الحالية، وسط عمليات بيع كبيرة للذهب قبل إجازة عيد الأضحى، بعد أن تغير المشهد مؤخراً، على خلفية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص سعر الصرف.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2150 جنيها للجرام بداية التعاملات، منخفضاً بمقدار 30 جنيها مقارنة مع سعر بداية التداولات أمس، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17200 جنيه.

استمرار الضغط على أسعار الذهب

ويستمر الضغط السلبي على أسعار الذهب محلياً في ظل استمرار عدد من العوامل التي تعمل على ذلك وعلى رأسها تراجع سعر صرف الدولار بعد تصريحات الرئيس المصري خلال الأسبوع الماضي بأن سعر الصرف أمن قومي لمصر، وهو ما أدى إلى تراجع أية توقعات تشير إلى خفض قريب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً.

من جهة أخرى تراجع الطلب على الذهب في الأسواق خلال الفترة الجارية مع تراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق وانتهاء فائض السيولة الناتج عن استحقاق شهادات الـ 18%، وهو ما يتزامن مع مبادرة السماح بواردات الذهب دون رسوم جمركية ما زاد المعروض في الأسواق بواقع 194 كليوجرام ذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلي تراجعا خلال الفترة الحالية بسبب استمرار البنك الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية وتوقعه برفع الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام، ليتأثر سعر الذهب المحلي بذلك في ظل عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي بشكل كبير.

كل هذه العوامل ضغطت على أسعار الذهب المحلي ودفعته إلى الاستمرار في الهبوط ولم يستطع المستوى 2200 جنيه للجرام أن يوقف هذا الهبوط ليهبط بمقدار 50 جنيها تحت هذا المستوى في يومين تقريباً.