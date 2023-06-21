انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من بدء تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنًة بأسعار نهاية التعاملات المسائية أمس بقيمة 10 جنيهات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات وقت كتابة التقرير، ووصل سعر الجرام لنحو 2150 جنيهًا، مقابل 2160 جنيهًا في تعاملات أمس.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي «2457 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2150 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1843جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و 200 جنيها»، وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب انخفاضا لتسجل نحو 1938 دولارًا أمريكيًا للأوقية.