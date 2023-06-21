أسامة ربيع: نعمل مع الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفي حول حصاد العام المالي لقناة السويس: «نعمل مع الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية، إذ أننا عملنا شراكة مع شركة أنكور من أجل إنشاء مصنع بتروكيمياويات من البروبان والبلاستيك، وهذا سيكون أحدث مصنع موجود في الشرق الأوسط، وينتج 812 ألف طن من مشتقات البروكيمياويات، ورأس المال الخاص به يساوي 205 مليار دولار».

واستعرض «ربيع»، العائد الاقتصادي من مشروع مصنع بتروكيمياويات من البروبان والبلاستيك، والذي يتمثل في 750 مليون دولار زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومليار دولار زيادة في الصادرات خلال سنة التشغيل الأولى، و2500 فرصة عمل، و812 ألف طن منتجات نهائية، مشيرًا إلى تأكّيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بـأن يكزم «90% من العمالة في أي مشروع جديد مصريين».

وأضاف: «1900 مواطن مصري من اصل 2500 فرصة عمل سيعمل في هذا المشروع»، مشيرًا إلى أنَّه في ملف تنوع مصادر الدخل، سنضع مصر وقناة السويس على الخريطة السياحية اليخوت، إذ أن هناك 3 مواني لليخوت في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، والرئيس السيسي أمر بتطويرها لتصبح عالمية وتضاهي مواني اليخوت العالمية.

وأشار رئيس قناة السويس إلى أنَّه سيجرى إنشاء ميناء اليخوت صديقة للبيئة، والتي صدّق عليها الرئيس السيسي، مضيفًا أنَّ مدينة اليخوت في الإسماعيلية ستكون جاهزة للافتتاح خلال اقل من شهرين ويتوافر فيه كل الخدمات اللازمة لليخوت مثل خدمة تزفير الوقود والإصلاح غيرهما.