صناع الخير: نستهدف نشر 30 مركز تأهيل مهني للمرأة المعيلة بالمحافظات

قالت دعاء سليم، رئيس قطاع تنمية الموارد المالية بمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنَّ المؤسسة بدأت مبادرة مراكز الاستدامة والعمل الميداني بمراكز التأهيل المهني التي استهدفت تأهيل السيدات والبنات لتصنيع المشغولات اليدوية أو أي منتج آخر قادر على المنافسة بالسوق المحلية أو حتى توجيهه إلى التصدير.

سليم: «صناع الخير» تساعد المرأة المعيلة على كسب الرزق الحلال

وأضافت «سليم» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مؤسسة صناع الخير تهتم عبر مراكز الاستدامة والتأهيل بتدريب المرأة المعيلة في عدد من المحافظات، قائلة «نعد دراسات لشريحة السيدات ومدى استعدادهن للتأهيل وإعدادهن وهل يمتلكن مهارات كافية وهل قادرات على الاستجابة للتدريب».

خطوات جادة لإعداد المرأة لسوق العمل بـ 5 مراكز تأهيل مهني

وتابعت رئيس تنمية الموارد المالية بصناع الخير: «أخذنا خطوات جادة تجاه تأهيل النساء، ونمتلك في الوقت الحالي 5 مراكز للتأهيل بمحافظات الفيوم ودار السلام والبدرشين والغربية وأسوان، والتي تم إطلاقها على مدار 4 سنوات تقريباً».

وكشفت عن استهداف «صناع الخير»، الوصول بأعداد مراكز الاستدامة والتأهيل إلى 30 مركزا لضم أكبر عدد ممكن من السيدات لتأهيلهن لسوق العمل وتمكينهن من مصدر للكسب والرزق، مشيرة إلى تزامن ذلك مع ذكرى 30 يونيو ونجاح مصر في النهوض بقطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني عبر مشروعات ومبادرات قومية.