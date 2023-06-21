الفنانة شيماء سيف عن صورتها بالذكاء الاصطناعي: «شكرا على حب الناس»

أعربت شيماء سيف عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية على صورها بالذكاء الاصطناعي، موضحة في تعليق لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنَّ هذه الأصداء عكست محبة الجمهور لها من مختلف الفئات والأعمار.

شيماء سيف تتحدث عن ردود الفعل بعد صورتها بالذكاء الاصطناعي

وتابعت الفنانة شيماء سيف حديثها للجمهور خاصة بعد ردود الفعل الكبيرة التي وصلت إليها قائلة: «شكرا للذكاء الاصطناعي اللي وضح لينا حجم محبتنا عند الناس».

شيماء سيف وصورتها بالذكاء الاصطناعي

يُذكر أنَّ الفنانة شيماء سيف نشرت صورة لها، ظهرت من خلالها بشكل نحيف، بعد استخدامها الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ظهور تهكنات من الجمهور بشأن إجرائها عملية تكميم للمعدة، وأخرى أنها استخدمت الفوتوشوب.

استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

وبدأ البعض يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في تغيير أشكالهم تمامًا، عن طريق وضع صورة قديمة لهم بهيئتهم الطبيعية، ثم إدخال أوامر للذكاء الاصطناعي، من أجل تغيير الشكل من خلال تصغير العمر أو تخسيس الجسم.