كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وشكل امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة، وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والذي يؤديه الطلاب يوم الأحد 25 يونيو 2023، وفقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة والمعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

مواصفات وشكل امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وشكل امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة:-

- الدرجة الكلية مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023: 4 درجات.

- عدد أسئلة مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023: 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023 بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة 2023 بدرجتين: 22 سؤال.

- زمن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023: 3 ساعات.

توجيهات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي هذا السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيـ تعليمات لرؤساء اللجان بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة لأنه لا يعتد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أي كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.