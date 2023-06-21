«اعرف قدر نبيك».. ندوة بمركز شباب بيلا بحضور 150 شابًا وفتاة

نظم مركز شباب بيلا مبادرة «اعرف قدر نبيك» بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، بمشاركة 150 شابًا وفتاة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تعريف الشباب بقدر ومنزلة النبي محمد

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزاره الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن مبادرة «اعرف قدر نبيك» تهدف إلى التعريف بقدر نبينا محمد وعظيم قدره واتباع هديه، وكيف كان يتعامل في بيته مع زوجاته وأبنائه وأنّ الله سبحانه وتعالى قد أعطى جوامع الكلم للنبي الكريم.

انطلاق المبادرة من مراكز الشباب

وأشار «محروس»، إلى أن المبادرة قد انطلقت من مركز شباب بيلا، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة التنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات بالمديرية، وبحضور محمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا.