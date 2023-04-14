رئيس الوزراء الأوكراني: أمريكا تدعم نشاط إعمار أوكرانيا بدءا من هذا العام

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أنّ الولايات المتحدة تدعم بنشاط مسار كييف؛ للبدء في إعمار البلاد بالفعل هذا العام.

مناقشة قضايا إعمار أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، اليوم، عن شميهال قوله، في تدوينة على تطبيق «تليجرام» عقب اجتماعه مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، والرئيس المشارك لمنصة التنسيق بين الجهات المانحة متعددة الوكالات مايك بايل: «نوقشت القضايا الرئيسية لإعمار البلاد».

تحديد أولويات إعادة إعمار أوكرانيا

وحددنا بالفعل 5 أولويات للإنعاش السريع لهذا العام، وهي استعادة الطاقة وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وإعادة بناء المساكن والبنية التحتية الحيوية والاجتماعية وتطوير القطاع الخاص.

وأضاف شميهال: «نحتاج إلى 14 مليار دولار لهذه المناطق هذا العام».

وأعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص 1.5 مليار دولار؛ لدعم خطة الحكومة للتعافي السريع لأوكرانيا، ويرى رئيس الوزراء الأوكراني أنّ برنامج المانحين رامشتاين المالي، سيضمن التنسيق الفعّال للجهود المبذولة لإعمار بلدنا وإعادة بنائها.