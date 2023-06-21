توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023.. التظليل بالقلم الجاف

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023، من أكثر الأسئلة بين طلاب الصف الثالث الثانوي تزامناً مع قرب امتحان الكيمياء والذي يؤديه الطلاب يوم الأحد المقبل وفقاً للجدول المعتمد والمعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023، بعد تعديل الورقة الامتحانية من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي :-

- 60 درجة.. الدرجة الكلية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 56 درجة.. الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات.. الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات هامة لرؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لانضباط سير العملية الامتحانية:-

- الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة بشكل دقيق والتي تتضمن التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ووجود الباركود على ورقة الأسئلة.

- التأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها.

- التظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

- التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أى كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

- مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا.

- الالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التي لها تراجم.

- أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالي).

- عدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكّيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.

- مراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل في مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم في الوقت المحدد.