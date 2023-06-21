15.6 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «بعد الشر» في دور العرض

لازال فيلم «بعد الشر» يستكمل المنافسة في الموسم الجاري، ويحقق نجاحاً متوسطاً، إذ حقق أمس 50 ألف جنيه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «بعد الشر»

وأصبح إجمالي إيرادات فيلم بعد الشر 15 مليونًا و622 ألف جنيه بدور العرض، واحتل المراكز الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرَض.

إجمالي إيرادات فيلم «بعد الشر»

على مدار 9 أسابيع متتالية يستمر عرض فيلم بعد الشر، استطاع المنافسة بين عدد كبير من الأفلام الأخرى، وتدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، من خلال شخصية سولي الشاب الذي يقع في كثير ممن الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته بسبب تعويذة سحرية.

أبطال فيلم بعد الشر

الفيلم من بطولة علي ربيع، وأس أس، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وشيرين، وهالة فاخر، وسليمان عيد، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، من إخراج أحمد عبدالوهاب.