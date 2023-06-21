«مياه كفر الشيخ»: تدريب 1150 محصلا وقارئا ومراجعا على برنامج «check point 365»

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، تدريب 900 محصل وقارئ و250 مراجع برامج، في إطار توجهات الدوله، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بكفر الشيخ.

تدريب العاملين والارتقاء بهم

وصرح اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة كفر الشيخ، في بيان، اليوم الأربعاء، بقيام الإدارة العامة للتدريب بعمل ورشة عمل لتدريب 900 محصل وقارئ، و250 مراجعا على برنامج checkpoint 36، الخاص بإصدار الفواتير والتحصيل الالكتروني، حيث يتم تصوير عداد العميل، وادراج القراءة بالعداد، والرقم القومي، ورقم الموبايل، وتحديد الموقع الجغرافي على الخرائط لكل عميل، كما يتم عمل بيان للفواتير المسددة، والفواتير تحت الطلب لكل عميل لتسديد قيمة الاستهلاك الفعلية للعميل من المياه.

أهمية تدريب العنصر البشري

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في كفر الشيخ، أهمية تدريب العنصر البشري على هذه البرامج، مشيرًا إلى التعاون مع قطاع الشئون التجارية وقطاع التخطيط، والادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في رفع و تطوير أداء محصلين وقراء الشركة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتاح.